Депутат прокомментировал новый закон против травли в школе

Алексей Метелев рассказал о том, что школам придется разбираться с буллингом ради рейтинга.

Российский законопроект о профилактике травли среди детей в настоящее время разрабатывается в Государственной думе. Депутаты полагают, что документ будет принят до конца 2025 года. В нововведение войдет подготовка учителей и специальные программы для школ. В интервью для телеканал "360.ru" председатель профильного комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артем Метелев рассказал журналистам о том, что будет ждать тех учеников, которые "буллят" своих одноклассников. Политик отметил, что закон, которым в том числе вводится понятие травли, позволит властям ставить на учет в правоохранительных органах несовершеннолетнего, которого несколько раз ловили на травле. Правовая норма вводится, в том числе, ради желания уменьшить влияние буллинга на рейтинг учебного заведения.

Сейчас замалчивают факты буллинга. В итоге получается проблема, как недавно в Нижнем Новгороде, где подросток напал с ножом на своих обидчиков из-за того, что его восемь лет отравили. Восемь лет все это видели, но никто ничего не делал. Артем Метелев, депутат ГД РФ

Специалист добавил, что такое происходит в стране, потому что "школе невыгодно говорить" широкой общественности об этих проблемах из-за влияния подобных случаев на рейтинг учебного заведения. Артем Метелев призвал коллег изменить ситуацию. В частности, школы надо поощрять в том случае, если случаи буллинга, которые ранее были выявлены, исчезнут. Политик пояснил, что если школа провела эффективную профилактическую работу с детьми, изменило их сознание в лучшую сторону, то это должно позитивно сказываться на рейтинге учебного учреждения. Новый закон обяжет школы фиксировать факты травли учеников и разбираться с ними.

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Фото и видео: 360.ru