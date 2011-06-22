Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству

Законопроект вступит в силу 1 июня.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о противодействии телефонному мошенничеству. Документ был внесен в Госдуму российским правительством в феврале нынешнего года.

В тексте законопроекта отличается, что в качестве необходимых мер устанавливается запрет сотрудникам банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры. Также появляется обязанность банков распространять антифрод-мероприятия на банкоматы. Кроме того, на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Законопроект вступит в силу 1 июня.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных.

Фото: Piter.tv