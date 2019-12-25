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Прокуратура потребовала закрыть четыре магазина с табаком у школ Красногвардейского района
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Прокуратура потребовала закрыть четыре магазина с табаком у школ Красногвардейского района

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Прокурор возбудил дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. Было установлено, что четыре магазина на Большой Пороховской улице, Заневском, Новочеркасском проспектах и на проспекте Шаумяна продавали табачную и никотинсодержащую продукцию на расстоянии меньше 100 метров от образовательных учреждений. Это запрещено законом, сообщило надзорное ведомство 11 сентября. 

Прокурор возбудил дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной и никотинсодержащей продукцией). Материалы направлены в уполномоченный орган для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала снять камеры с памятника архитектуры в Калининском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: закон, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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