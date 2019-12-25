Прокуратура потребовала снять камеры с памятника архитектуры в Калининском районе

Прокурор вносил представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия. Комплекс зданий на проспекте Маршала Блюхера является памятником, однако арендатор одного из корпусов, общество с ограниченной ответственностью, установил на фасаде без согласований камеры видеонаблюдения. Об этом сообщило 10 сентября надзорное ведомство.

Прокурор вносил представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Устройства были демонтированы с постройки.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре петербурженка получила более 160 тыс. рублей задолженности по зарплате.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга