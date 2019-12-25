Благодаря прокуратуре петербурженка получила более 160 тыс. рублей задолженности по зарплате

Женщина работала в огородническом некоммерческом товариществе контролером энергосбыта.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства по обращению местной жительницы. Женщина работала в огородническом некоммерческом товариществе контролером энергосбыта. За период с декабря 2024 года по июль 2025-го ей не выплатили заработную плату в размере 94 тыс. рублей, сообщили 10 сентября в надзорном ведомстве.

В апреле прошлого года потерпевшая направляла в адрес председателя ОНТ уведомление о приостановлении трудовой деятельности из-за невыплаты зарплаты. Но фактически она продолжила работать.

Прокурор отправил в суд исковое заявление о взыскании задолженности и компенсации морального вреда. Во время рассмотрения гражданского дела работодатель добровольно выплатил петербурженке свыше 162 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV