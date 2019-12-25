  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Благодаря прокуратуре петербурженка получила более 160 тыс. рублей задолженности по зарплате
Сегодня, 9:32
322
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Благодаря прокуратуре петербурженка получила более 160 тыс. рублей задолженности по зарплате

0 0

Женщина работала в огородническом некоммерческом товариществе контролером энергосбыта.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства по обращению местной жительницы. Женщина работала в огородническом некоммерческом товариществе контролером энергосбыта. За период с декабря 2024 года по июль 2025-го ей не выплатили заработную плату в размере 94 тыс. рублей, сообщили 10 сентября в надзорном ведомстве. 

В апреле прошлого года потерпевшая направляла в адрес председателя ОНТ уведомление о приостановлении трудовой деятельности из-за невыплаты зарплаты. Но фактически она продолжила работать.

Прокурор отправил в суд исковое заявление о взыскании задолженности и компенсации морального вреда. Во время рассмотрения гражданского дела работодатель добровольно выплатил петербурженке свыше 162 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что спустя 3 года участнику СВО из Ленобласти выплатили компенсацию за ранение. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии