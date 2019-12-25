Спустя 3 года участнику СВО из Ленобласти выплатили компенсацию за ранение

В выплате отказывали по причине отсутствия документов, подтверждающих его поступление на военную службу.

Прокуратура Ленинградской области провела проверку по обращению 51-летнего военнослужащего. Как рассказали в надзорном ведомстве, в марте 2023 года заявитель, находясь в зоне проведения СВО, получил ранение. Вместе с тем мужчине не выплатили компенсацию по причине отсутствия документов, подтверждающих его поступление на военную службу.

После вмешательства прокуратуры ленинградцу назначили региональную выплату в размере 500 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: прокуратура потребовала улучшить содержание подъезда в доме на улице Союза Печатников. По результатам проверки внесено представление в адрес руководителя управляющей организации.

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