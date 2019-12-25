Прокуратура потребовала улучшить содержание подъезда в доме на улице Союза Печатников

По результатам проверки внесено представление в адрес руководителя управляющей организации.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Было установлено, что управляющая компания, в обслуживании которой находится дом 3 по улице Союза Печатников, не обеспечила надлежащее содержание лестничных клеток подъезда, сообщило надзорное ведомство 9 сентября.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес руководителя организации, в настоящее время документ рассматривают. Фактическое устранение нарушений контролируют.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры в доме на Московском проспекте починили лифт. В проверке также поучаствовали специалисты Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Фото: Piter.TV