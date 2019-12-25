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После вмешательства прокуратуры в доме на Московском проспекте починили лифт
7 сентября, 12:00
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После вмешательства прокуратуры в доме на Московском проспекте починили лифт

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В проверке также поучаствовали специалисты Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения жилищного законодательства. В мероприятиях также поучаствовали специалисты Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Было установлено, что управляющая компания длительное время не восстанавливала работу лифта в многоквартирном доме на Московском проспекте. По результатам рассмотрения представления прокурора организация отремонтировала подъемник. Теперь жильцам, в том числе семьям с детьми и пенсионерам, не нужно подниматься пешком на высокие этажи. 

Ранее на Piter.TV: первый глубокий лифт для пассажиров может появиться на станции "Театральная" в метро. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: московский проспект, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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