После вмешательства прокуратуры в доме на Московском проспекте починили лифт

В проверке также поучаствовали специалисты Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения жилищного законодательства. В мероприятиях также поучаствовали специалисты Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Было установлено, что управляющая компания длительное время не восстанавливала работу лифта в многоквартирном доме на Московском проспекте. По результатам рассмотрения представления прокурора организация отремонтировала подъемник. Теперь жильцам, в том числе семьям с детьми и пенсионерам, не нужно подниматься пешком на высокие этажи.

Ранее на Piter.TV: первый глубокий лифт для пассажиров может появиться на станции "Театральная" в метро.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)