Физическим и юридическим лицам запрещается оставлять еду на территориях, определяемых законодательными актами субъектов РФ.

В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ.

В его тексте отмечается, что физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, а также оставлять еду для них на территориях, определяемых законодательными актами субъектов РФ. Также в поправках к закону предлагают добавить к общим требованиям по содержанию животных обязательную регистрацию и отлавливать всех, у кого нет владельцев.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме выступили против работы детей по выходным.

Фото: Piter.tv