В Госдуме выступили против работы детей по выходным

Депутат призвала не лишать подростков детства.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила против работы детей по выходным. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

Бессараб подвергла критике предложение разрешить привлекать к работе в выходные дни во время летних каникул детей в возрасте от 14 до 18 лет из состава студенческих отрядов. По ее словам, авторы законопроекта обращают внимание на то, что дети часто участвуют в мероприятиях по каким-то молодежным фестивалям, однако в документе почему-то указаны именно строительные отряды. Депутат призвала не лишать подростков детства, у которых должно быть свое личное время.

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Фото: Piter.tv