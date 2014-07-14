Финансист Орлов объяснил, что способствует укреплению рубля

Эксперт назвал несколько факторов, которые влияют на российскую валюту.

Финансист Иван Орлов объяснил, что способствует укреплению рубля. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, укрепление рубля связано с рядом факторов. Одним из них является слабый спрос на иностранную валюту со стороны российских импортеров. Кроме того, на курс рубля влияют активные продажи валютной выручки российскими экспортерами.

А третий фактор, по словам Орлова, является геополитическим. Финансист отметил, что сейчас ожидают улучшение отношений между Россией и США, которое усилило доверие инвесторов к российской экономике.

Ранее губернатор Подмосковья призвал органы власти откликаться на каждое обращение жителей.

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