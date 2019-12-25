Губернатор Подмосковья призвал органы власти откликаться на каждое обращение жителей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал органы власти откликаться на каждое обращение жителей. Его слова приводит телеканал "360".
По его словам, коллективные обращения, которые могут быть связаны с вопросами ЖКХ и строительства, являются сегодняшней реальностью. Он напомнил, что в обязанности органов власти входит необходимость разбирать каждый вопрос. Также Воробьев подчеркнул, что на каждое общественное обращение должен быть разговор.
Ранее член-корреспондент РАН заявил, что мощной магнитной бури в России не ожидается.
Фото: mosreg.ru
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