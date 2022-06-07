Член-корреспондент РАН заявил, что мощной магнитной бури в России не ожидается

По словам эксперта, пока нет предпосылок к новому мощному возмущению магнитного поля

Член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович заявил, что мощной магнитной бури в России не ожидается. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, пока нет предпосылок к новому мощному возмущению магнитного поля. Он подчеркнул, что официальный прогноз имеет "зеленый" статус. Также Петрукович заявил, что новостные агентства и интернет-каналы иногда преувеличивают масштабы происходящего.

Ранее автоюрист заявил, что при штормовом предупреждении водители сами отвечают за машины.

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