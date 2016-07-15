Автоюрист заявил, что при штормовом предупреждении водители сами отвечают за машины

Эксперт высказался о прогнозируемом сильном шторме в Москве.

Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что при штормовом предупреждении водители сами отвечают за машины. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт высказался о прогнозируемом сильном шторме, который должен накрыть Москву 14 марта. По его словам, водитель несет ответственность за свое транспортное средство. Славнов отметил, что если на машину упадет дерево, то это будет вина водителя, который не перестраховался.

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Фото:Piter.tv