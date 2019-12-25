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В Госдуме объяснили, зачем нужен законопроект о выплатах домохозяйкам
Сегодня, 14:20
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В Госдуме объяснили, зачем нужен законопроект о выплатах домохозяйкам

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По словам депутата, эту идею ранее продвигал Владимир Жириновский.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов объяснил, зачем нужен законопроект о выплатах домохозяйкам. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, труд домохозяек заслуживает выплат работой. Он подчеркнул, что женщины занимаются домашним хозяйством и также трудятся. Нилов добавил, что эту идею ранее продвигал бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, но ее отклонили.  Теперь депутаты доработали проект с учетом всех поступивших тогда замечаний и предложений.

Ранее синоптик Шувалов сообщил о грядущем сильном ветре в Москве.

Фото: Piter.tv

Теги: выплаты, госдума россии, домохозяйки, законопроект
Категории: Лента новостей, Новости России,

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