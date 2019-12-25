В Госдуме объяснили, зачем нужен законопроект о выплатах домохозяйкам

По словам депутата, эту идею ранее продвигал Владимир Жириновский.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов объяснил, зачем нужен законопроект о выплатах домохозяйкам. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, труд домохозяек заслуживает выплат работой. Он подчеркнул, что женщины занимаются домашним хозяйством и также трудятся. Нилов добавил, что эту идею ранее продвигал бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, но ее отклонили. Теперь депутаты доработали проект с учетом всех поступивших тогда замечаний и предложений.

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Фото: Piter.tv