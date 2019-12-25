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Синоптик Шувалов сообщил о грядущем сильном ветре в Москве
Сегодня, 15:47
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Синоптик Шувалов сообщил о грядущем сильном ветре в Москве

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Эксперт счел небольшим преувеличением называть его "девятибалльным штормом".

Синоптик Александр Шувалов сообщил о грядущем сильном ветре в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в пятницу, 14 марта, в столицу придет сильный ветер. Он уточнил, что порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. При этом Шувалов счел небольшим преувеличением называть его "девятибалльным штормом". Также синоптик добавил, что к субботе ветер начнет утихать.

Ранее мы сообщали, что в России захотели ввести самозапрет на онлайн-покупки.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шувалов, весна, ветер, москва, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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