В России захотели ввести самозапрет на онлайн-покупки

Андрей Зберовский раскрыл опасность импульсивных покупок.

В России решили ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах. Новая функция будет тестироваться в качестве эксперимента. Кроме самозапрета пользователь сможет установить определенный лимит на заказы. Однако по словам доктора культурологии, психолога Андрея Зберовского в интервью для телеканала "360", шопоголизма остается большой проблемой в стране, а нездоровое влечение к онлайн-покупкам вызывает конфликты в семьях и даже разводы. Эксперт не уверен, что самозапрет поможет справиться с этим явлением. В качестве примера специалист в программе привел ситуацию, когда муж неожиданно узнал о том, что жена не просто потратила семейный бюджет, а взяла на очередную покупку кредит.

Я буквально на прошлой неделе работал с девушкой, которая умудрилась за месяц купить 40 пар обуви, что естественно вызвало шоковое состояние у ее мужа... То, что Госдума обратила внимание на эту проблему абсолютно правильно и хорошо, но инструмент, я думаю, это работать не будет. Андрей Зберовский, психолог

Психолог добавил, что с подобными проблемами сталкиваются семьи совершенно разного финансового положения. При этом с импульсивными покупками с помощью самозапрета справиться не получится, так как люди всегда найдут способ "перехитрить самих себя". Например, будут через аккаунты детей, бабушек или подружек заказывать товары

В России появится самозапрет на сим-карты.

Фото и видео: 360.ru