В России появится самозапрет на сим-карты

В России появится возможность оформить самозапрет на сим-карты через "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".
Правительство подготовило ряд мер по борьбе с кибермошенничеством. Одной из таких станет запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи. Кроме того, введут маркировку звонков от юридических лиц.
Также сообщается, что на "Госуслугах" появится возможность оформить самозапрет на оформление сим-карт. Благодаря этой функции никто не сможет купить мобильный номер на имя оформившего самозапрет, включая его самого.
Ранее мы сообщали, что студентов вузов предложили привлечь к преподаванию в колледжах и техникумах.
Фото: Piter.tv
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