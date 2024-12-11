В России появится самозапрет на сим-карты

Благодаря этой функции никто не сможет купить номер на имя оформившего самозапрет.

В России появится возможность оформить самозапрет на сим-карты через "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".

Правительство подготовило ряд мер по борьбе с кибермошенничеством. Одной из таких станет запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи. Кроме того, введут маркировку звонков от юридических лиц.

Также сообщается, что на "Госуслугах" появится возможность оформить самозапрет на оформление сим-карт. Благодаря этой функции никто не сможет купить мобильный номер на имя оформившего самозапрет, включая его самого.

Ранее мы сообщали, что студентов вузов предложили привлечь к преподаванию в колледжах и техникумах.

Фото: Piter.tv