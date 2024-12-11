По мнению депутата, принятие закона поможет частично снять напряженность при острой нехватке педагогов.

Студентов вузов предложили привлечь к преподаванию в колледжах и техникумах. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму.

Инициатором проекта выступила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова от фракции "Новые люди". По ее словам, в России 4,5 тысячи колледжей и техникумов, для которых подготовкой преподавателей занимаются лишь несколько вузов.

Депутат подчеркнула, что возможность преподавать предлагается дать только тем студентам, которые успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения по данному направлению. Она также отметила, что принятие закона поможет частично снять напряженность при острой нехватке педагогов.

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Фото: Piter.tv