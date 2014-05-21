Экономист Долгова заявила о росте цен на кофе в России

Экономист Мария Долгова заявила о росте цен на кофе в России. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, к концу 2025 года будет существенный рост цен на кофе. Долгова отметила, что это будет связано с изменением климата и политической ситуацией в мире. Экономист уточнила, что речь идет о возможности подорожания на 20-35%.
Также Долгова обратила внимание, что кофе завоевал в мире большую популярность, что также приводит к подорожанию кофейных зерен. К этому она добавила сложности с импортом и подорожание топлива, которое также влияет на стоимость транспортировки.
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Фото: pxhere.com
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