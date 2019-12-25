В Госдуме объяснили необходимость передавать данные об арендаторах жилья в МВД

По словам депутата, этот процесс поможет обеспечить безопасность в многоквартирных домах.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева объяснила необходимость передавать данные об арендаторах жилья в МВД. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По ее словам, этот процесс поможет обеспечить безопасность в многоквартирных домах. Депутат отметила, что данные арендаторов можно будет сверять с базой тех, кто находится в розыске или нелегально пребывает на территории страны. Также Разворотнева подчеркнула, что если Минстрой поддержит инициативу, можно будет подумать о введении санкций для нарушителей.

Ранее эксперт спрогнозировал рост ставок по кредитам из-за мошенников.

Фото: Piter.tv