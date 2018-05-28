Эксперт спрогнозировал рост ставок по кредитам из-за мошенников

По его словам, банки будут вынуждены дополнительно закладывать резервы для выявления мошеннических схем.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота спрогнозировал рост ставок по кредитам из-за мошенников. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Бархота прокомментировал инициативу Госдумы разрешить россиянам с 1 сентября не выплачивать долг по кредиту, оформленному под под давлением мошенников. По его словам, банки будут вынуждены дополнительно закладывать резервы для выявления мошеннических схем. Эксперт добавил, что финансовые организации будут рассматривать возможность резервирования ссуд, имеющих повешенный коэффициент риска в результате мошеннических действий.

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