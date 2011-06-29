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Милонов предложил наказывать производителей одежды с матерными принтами
Сегодня, 14:28
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Милонов предложил наказывать производителей одежды с матерными принтами

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По его словам, интернет-площадки должны нести ответственность за товары, которые на них продаются.

Депутат Виталий Милонов предложил наказывать производителей одежды с матерными принтами. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам Милонова, маркетплейсы зачастую себя позиционируют просто как витрину для продажи товаров. Он считает, что интернет-площадки должны нести ответственность за товары, которые на них продаются. Депутат отметил, что "поизводители и продавцы этого барахла должны быть примерно наказаны и уголовно".

Ранее в Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры.

Фото: pxhere.com

Теги: виталий милонов, госдума россии, одежда
Категории: Лента новостей, Новости России,

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