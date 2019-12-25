В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры

По словам депутата, такое решение защитит граждан, которые борются с лудоманией.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать реестр самозапрета на азартные игры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, он направил соответствующее предложение в Федеральную налоговую службу. Он подчеркнул, что азартные игры и ставки являются одной из главнейших проблем в вопросах финансовой грамотности. Чернышов отметил, что в реестр попадут должники по займам и штрафам. Депутат добавил, что такое решение защитит граждан, которые борются с лудоманией.

Ранее Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года.

Фото: Piter.tv