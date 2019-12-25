Отмечается, что на реализацию программы понадобится около 2,8 трлн рублей.

Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года. Решение приняли на пленарном заседании.

Предыдущий срок действия программы был 31 декабря 2026 года. Законопроект о продлении внесли в декабре 2024-го. В правительстве ожидают, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал к 2027-2030 годах. Кроме того, на реализацию программы понадобится около 2,8 трлн рублей.

Ранее в Госдуме заявили о скором возвращении Visa и Mastercard в РФ.

Фото: Piter.tv