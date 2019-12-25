Маткапитал необходимо позволить использовать на покупку семейных авто

Программа материнского (семейного) капитала действует в России с 2007 года.

На российской территории средства материнского капитала необходимо позволить использовать на покупку семейных автомобилей отечественного производства. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис. Парламентарий из нижней палаты представляет движение "Новые люди".

Ничего плохого бы не случилось, если бы разрешили семье приобретать на эти деньги российский семейный автомобиль, который конечно же очень поможет большой или наоборот молодой семье с ребенком комфортно жить и ввозить ребенка на какие-то кружки по его увлечениям и интересам, да и просто добираться до необходимых мест. Роза Чемерис, депутат ГД РФ

Политик предложила разрешить использовать материнский капитал на переквалификацию матери для того, чтобы женщина могла потом найти новое место работы, а также открыть свое дело, или с улучшенными профессиональными компетенциями вернулась на прежнее трудовое место. Законодатель уточнила, что программу материнского капитала властям требуется "регулярно улучшать и модернизировать".

Маткапитал проиндексируют 1 февраля 2027 года.

Фото: Piter.tv