Коричневую ветку метро в Петербурге продлят почти на 7 километров

Новый участок коричневой ветки метро пройдет через историческую часть Петербурга.

Власти Петербурга утвердили документацию по планировке и межеванию территории для строительства нового участка Красносельско-Калининской линии метро. Он протянется от станции "Каретная" до "Полюстровского проспекта-1". Соответствующее постановление подписали в городском правительстве.

Протяженность будущего участка составит около 7 километров. Часть линии пройдет по территории исторического поселения федерального значения. При подготовке и реализации проекта необходимо будет учитывать требования к сохранению исторической среды.

Работу над проектом планировки территории начали в 2025 году. В июне 2026 года в Калининском районе стартовали инженерно-геологические изыскания для продолжения коричневой ветки. Скважины бурили на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов, неподалеку от предполагаемого места строительства вестибюля будущей станции.

Ранее на Piter.TV: в следующем году в Петербурге планируется повысить стоимость проезда в метро и наземном транспорте. Пересмотреть действующие тарифы придется из-за роста расходов перевозчиков.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)