Проспект маршала Блюхера планируется продлить до Индустриального

Объявлен конкурс на определение исполнителя предпроектных работ.

Проспект маршала Блюхера планируется продлить от Энергетиков до Индустриального проспекта. Санкт-Петербургское ГКУ "Дирекция по сопровождению промышленных проектов" разместило закупку, итогом которой должно стать определение компании, которая выполнит необходимые предпроектные работы.

Сейчас этот проспект доходит только до проспекта Энергетиков.

За отведенное время (до 25 декабря) необходимо, в частности, определить земельные участки, где пройдет проспект, определить затраты на их выкуп. Также исполнителю работ предстоит проанализировать транспортные потоки, действующие и перспективные маршруты общественного транспорта.

Работы будут профинансированы из бюджета Санкт-Петербурга. Город готов заплатить за них 13,4 миллионов рублей.

Сроки непосредственно дорожного строительства в документации закупки не приводятся.

Как сообщало ранее Piter.tv, премьер Михаил Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году.

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