Завершение остальных этапов запланировано на 2027 год.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году. На её строительство выделят 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Об этом пишет газета "Известия".

По словам главы кабмина, конкурсы на выбор подрядчиков должны пройти до 10 сентября. Документы необходимо утвердить до 1 ноября.

Изначально строить трассу Москва-Казань планировали строить в четыре этапа. Сейчас решили перейти на восемь. Первые два этапа предполагают строительство участков от Москвы до Владимира, а также южный обход Казани. Их построят до 2024 года.

Завершение остальных этапов запланировано на 2027 год.

Ранее Мишустин оценил решение о налоговом маневре в IT-сфере.