Власть при проработке данной меры поддержки IT-отрасли брала во внимание поддержку центров компетенций

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил решение о налоговом маневре в IT-сфере. Он сделал это на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время командировки в республику. Встреча прошла в наукограде "Иннополис".

Мишустин рассказал, что власть при проработке данной меры поддержки IT-отрасли брала во внимание поддержку центров компетенций, которые занимаются разработкой отечественного ПО и софта. К таким, например, относится Иннополис.

Минниханов, в свою очередь, поблагодарил Мишустина и правительство за такое решение по поддержке IT-отрасли.

Ранее Мишустин рассказал о росте активности киберпреступников весной.

Видео: kremlin.ru