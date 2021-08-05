Семья с ребенком отравилась поганками в Татарстане

Обычный ужин с собранными грибами обернулся серьезными проблемами для семьи из трех человек.

Двое взрослых и ребенок поступили в больницу Казани, отравившись бледной поганкой. Оказалось, что ее во время сбора приняли за съедобный гриб, сообщили в пресс-службе Городской клинической больницы №7 им. М. Н. Садыкова.

После ужина у всех членов семьи серьезно ухудшилось самочувствие. Мать и ребенка госпитализировали в реанимацию, их состояние оценивается как тяжелое. Супруга уже перевели из реанимации в отделение.

Всего с начала 2026 года в больницы Татарстана поступили 26 человек, у которых диагностировали отравление бледной поганкой Врачи напомнили, что при появлении рвоты и диареи после употребления грибов нужно сразу же вызвать скорую помощь. Также можно до приезда медиков самостоятельно промыть желудок.

Ранее похожий случай произошел в Петербурге. Мужчина попал в отделение токсикологии после того, как отравился мухоморами.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)