Мужчина отравился мухоморами в Петербурге

Врачи оценивают состояние пациента как среднетяжёлое, он проходит лечение в отделении токсикологии института.

В Петербурге случай отравления грибами едва не закончился трагически для 49-летнего мужчины. Произошёл инцидент вечером 7 июля в квартире на пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов, информирует "Оперативное прикрытие".

Мужчина употреблял спиртные напитки, одновременно поедая ядовитые грибы — мухоморы. Утром следующего дня он почувствовал себя плохо и был срочно отправлен в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе.

Врачи оценивают состояние пациента как среднетяжёлое, он проходит лечение в отделении токсикологии института. Стоит учитывать, что отравление мухоморами опасно для жизни, статистика показывает смертельный исход в 2-3% зарегистрированных случаев.

Ранее мы сообщили о том, что третьеклассник из Петербурга случайно отравился вином и попал в реанимацию.

Фото: Piter.TV