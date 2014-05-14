Третьеклассник из Петербурга случайно отравился вином и попал в реанимацию

Врачи характеризуют его состояние как тяжелое.

Вечером 7 июля стало известно о серьезном происшествии в Санкт-Петербурге: третьеклассник, оставшийся дома один, случайно отравился алкоголем и был экстренно госпитализирован, информирует Telegram-SHOT.

Школьник решил попробовать красное вино, находившееся в холодильнике, пока родители отсутствовали, выгуливая младшего брата. За короткий промежуток времени ребенок успел выпить около 200 миллилитров алкоголя.

Вернувшись домой, взрослые обнаружили ребенка лежащим без сознания на полу коридора. Родители немедленно обратились за медицинской помощью, и мальчика доставили в реанимационное отделение больницы. Врачи характеризуют его состояние как тяжелое.

Семья относится к категории благополучных семей и ранее не привлекала внимания контролирующих служб.

Ранее мы сообщили о том, что третьеклассник отравился лекарствами на Бабушкина.

Фото: Piter.TV