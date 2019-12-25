Третьеклассник отравился лекарствами на Бабушкина

Родители обнаружили ребенка дома примерно в девять вечера без признаков сознания.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", накануне вечером в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова поступил десятилетний школьник третьего класса с улицы Бабушкина.

Мальчик госпитализирован в критическом состоянии с признаками отравления неизвестными медикаментами и сразу же направлен в отделение реанимации. Родители обнаружили ребенка дома примерно в девять вечера без признаков сознания.

По предварительным данным, семья мальчика характеризуется как полноценная и социально благополучная, ранее на контроле органов соцзащиты не состояла.

Ранее мы сообщили о том, что установлены еще двое участников подростковой драки на Большевиков.

Фото: Piter.TV