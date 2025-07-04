Установлены еще двое участников подростковой драки на Большевиков

Первый задержанный находится под стражей, второй пока остаётся в розыске.

Ранее стало известно, что днем 30 июня в полицию поступил сигнал о массовой потасовке возле дома номер 18/2 на проспекте Большевиков. Прибывшие медики доставили в детскую городскую больницу №19 имени профессора Раухфуса подростка 16-ти лет с травмами головы и лица, включая закрытую травму черепа, сотрясение мозга и повреждение носа.

Позже выяснилось, что одним из подозреваемых является ученик шестого класса средней школы, несовершеннолетний гражданин Азербайджана 13-ти лет, проживавший на улице Тельмана. Вместе с ним Россию покинули его родители, брат и сестра. Вскоре нашли ещё одного участника конфликта — 15-летнего гражданина той же страны, которого также депортировали вместе с семьёй.

"Оперативное прикрытие" позже сообщило, что 2 июля полиция установила личности ещё двоих подростков, принимавших участие в инциденте. Один из них — школьник из Кудрово, азербайджанец 14-ти лет, учащийся восьмого класса. Другой парень аналогичного возраста, тоже выходец из Азербайджана, учится в школе Невского района и официально не зарегистрирован в миграционной службе. Первый задержанный находится под стражей, второй пока остаётся в розыске.

Ранее мы сообщили о том, что в Василеостровском районе выявлены факты незаконной миграции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти