Участника подросткового конфликта в Невском районе выдворили из РФ с семьей

Благодаря проведённым оперативно-розыскным действиям сотрудники подразделения уголовного розыска обнаружили нарушителей закона и доставили мальчика-азербайджанца вместе с его отцом в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

30 июня правоохранительным органам Невского района Санкт-Петербурга поступило обращение из больницы, куда доставили 16-летнего парня с телесными повреждениями. Выяснилось, что причиной госпитализации стали произошедшая ранее ссора в социальных сетях между юным местным жителем, живущим на улице Тельмана, и тринадцатилетним гражданином Азербайджана, проживавшим поблизости. Спор перерос в решение разрешить ситуацию лично, и стороны назначили встречу. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Однако приехавший на переговоры молодой азербайджанец прибыл не один, а в сопровождении двух приятелей. Находясь в численном меньшинстве, местный подросток подвергся избиению, после чего обидчики поспешили скрыться. Благодаря проведённым оперативно-розыскным действиям сотрудники подразделения уголовного розыска обнаружили нарушителей закона и доставили мальчика-азербайджанца вместе с его отцом в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Впоследствии вся семья несовершеннолетнего иностранного гражданина приняла соответствующие меры миграционной политики: он сам, оба родителя, младший брат и сестра депортированы обратно в Азербайджан.

Ранее мы сообщили о том, что уроженец Азербайджана задержан за многомиллионные мошенничества со строительством в Петербург.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти