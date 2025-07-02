Уроженец Азербайджана задержан за многомиллионные мошенничества со строительством в Петербурге

Бизнесмена взяли под стражу прямо в его собственном жилище, расположенном на Вологодской улице посёлка Парголово.

Результатом оперативно-розыскных мероприятий отдела уголовного розыска стало задержание 32-летнего гражданина Азербайджана, занимающего должность гендиректора строительной фирмы. Предприниматель обвиняется в совершении ряда мошеннических деяний на общую сумму свыше 46 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что обвиняемый обманывал доверчивых граждан, обещая привлечение инвестиций в проекты жилищного строительства с последующей передачей квартир в аренду. Таким образом он незаконно присвоил крупные суммы трёх жителей Санкт-Петербурга, общая сумма ущерба составила более 46 млн рублей. Правоохранительными органами возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

Бизнесмена взяли под стражу прямо в его собственном жилище, расположенном на Вологодской улице посёлка Парголово. Во время осмотра квартиры были обнаружены и изъяты важные бумаги, касающиеся операций с недвижимостью, мобильные устройства и значительные суммы наличных денег, хранящиеся как в национальной, так и зарубежной валютах.

Задержанный содержится под арестом в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящий момент продолжается расследование, направленное на выявление иных случаев аналогичных преступлений и возможных сообщников задержанного.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти