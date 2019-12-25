В Василеостровском районе выявлены факты незаконной миграции

Как установили оперативники, в противоправной схеме участвовали две персоны: предпринимательница 46 лет и узбекистанец 51 года, трудящийся дворником в товариществе собственников жилья.

Материалы оперативного расследования, полученные 2 июля 2025 года из пограничного подразделения, направлены в полицию Василеостровского района. Документы содержат доказательства факта нелегальной регистрации иностранных граждан.

Как установили оперативники, в противоправной схеме участвовали две персоны: предпринимательница 46 лет и узбекистанец 51 года, трудящийся дворником в товариществе собственников жилья.

Версия следствия гласит, что осенью 2024 года вышеуказанные граждане организовали фиктивное внесение мигрантов в реестр учета. Гражданин Узбекистана занимался поиском потенциальных участников схемы, принимал у них паспорта и миграционные карточки, а затем вносил недостоверные сведения о якобы имеющемся месте проживания гостей в документах, зарегистрированных на квартиры своей сообщницы. Затем фальшивые уведомления передавались органам власти для последующей официальной фиксации.

Предварительное число незаконно зарегистрированных таким способом иностранцев достигает восьмидесяти человек. Стоимость услуг составляла примерно пять тысяч рублей за каждую фиктивную запись.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следователями Василеостровского района возбуждено уголовное дело по статье 322.1 Уголовного кодекса РФ ("Организация незаконной миграции"). Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV