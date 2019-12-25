Граница России и Эстонии будет закрыта на полгода.

Правительство Эстонии приняло решение закрыть все сухопутные пограничные переходы на границе с Россией. Ограничения начнут действовать с 7:00 1 декабря 2026 года и предварительно продлятся полгода. Об этом 20 ноября сообщило эстонское издание ERR.

О решении объявил премьер-министр страны Кристен Михал на пресс-конференции. Под закрытие попадут три пункта пропуска: Нарва — Ивангород, Койдула — Куничина Гора и Лухамаа — Шумилкино.

Через шесть месяцев правительство Эстонии повторно оценит необходимость сохранения ограничений. При этом власти намерены учитывать ситуацию с безопасностью. Отдельно планируется рассмотреть меры по смягчению социально-экономических последствий закрытия границы для юго-восточных регионов страны.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро признал, что ограничения создадут трудности для жителей приграничных районов, в том числе Нарвы и Сетомаа. По его словам, у многих эстонцев в России остаются родственники и близкие.

Таро также обратился к гражданам Эстонии, которые сейчас находятся на территории России, с призывом заранее вернуться домой. После вступления ограничений в силу путь обратно может стать значительно длиннее.

Эстонцы собрались на берегу Нарвы ради победного концерта в Ленобласти.

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