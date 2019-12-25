Судебные приставы наложили ограничение на выезд мужчины из страны.

Футболист из Санкт-Петербурга, выступающий за иностранный клуб, оказался в непростой ситуации. Спортсмен не смог вылететь из России из‑за долга по алиментам в 6 млн рублей, сообщили в пресс‑службе ГУФССП России по городу.

По решению суда мужчина должен был ежемесячно выплачивать на содержание ребёнка сумму, равную десяти прожиточным минимумам в одной из российских республик. В 2023 году спортсмен заключил контракт с зарубежным клубом и уехал играть за границу. За время отсутствия платежи не поступали, и долг постепенно вырос до 6 млн 280 тыс. рублей.

Проблема вскрылась, когда футболист приехал в Россию для участия в турнире. После матча он не смог вернуться в свою иностранную команду, ведь на границе ему отказали в выезде. Чтобы не сорвать продолжение карьеры, спортсмен в течение суток нашел необходимую сумму и полностью погасил задолженность. Кроме того, он оплатил исполнительский сбор в 200 тыс. рублей.

После поступления средств судебный пристав снял ограничение на выезд, и футболист смог улететь к месту работы. Также родители ребенка договорились самостоятельно регулировать финансовые вопросы, связанные с воспитанием дочери.

Ранее мы сообщали, что должницу по алиментам на 690 тыс. рублей отправили в колонию в Петербурге.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)