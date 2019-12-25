Фоновый звук нередко становится частью вечернего ритуала.

Многие люди включают на ночь подкаст или аудиокнигу, чтобы быстрее уснуть, но при этом беспокоятся, не навредит ли такая привычка здоровью. На этот вопрос изданию 360.ru ответила врач‑сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

Специалист отметила, что ключевой фактор здорового сна — вовсе не сам момент засыпания, а стабильный режим и правильная подготовка ко сну. При этом фоновый звук вполне может стать частью вечернего ритуала и поможет расслабляться.

В качестве успокаивающего фона сомнолог называет белый, розовый и коричневый шумы, звуки природы, спокойную музыку, а также монотонное произнесение слов — например, аудиокнигу. По словам врача, современным людям действительно нередко проще уснуть под аудиотекст.

Вместе с тем эксперт считает эту привычку неоднозначной. Хотя засыпать под аудио определенно лучше, чем прибегать к снотворным. Однако в долгосрочной перспективе такой способ может оказаться не самым удачным решением.

Ранее мы сообщали, что психотерапевт Александр Поляков рассказал, как выстроить правильный график сна.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)