Россиянам рассказали, сколько комплектов постельного белья нужно держать дома

Количество комплектов постельного белья в доме влияет не только на порядок в спальне, но и на качество сна. Специалисты по домашнему быту считают, что для комфортной жизни одной семье стоит иметь минимум три-четыре набора белья для каждой кровати. Такой запас помогает вовремя менять текстиль, поддерживать чистоту и не сталкиваться с неудобствами во время стирки.

Как рассказал "Петербург2", постель рекомендуется менять не реже одного раза в неделю. За это время ткань накапливает пыль, частицы кожи и влагу, поэтому регулярная стирка помогает сохранять свежесть и снижает риск раздражения кожи. Если дома жарко или человек сильно потеет во сне, менять бельё советуют ещё чаще.

Для разных сезонов лучше использовать разные ткани. Летом популярностью пользуются хлопок, сатин и лён — они хорошо пропускают воздух и остаются комфортными даже в жаркую погоду. В холодное время года многие выбирают более плотные материалы, например фланель или бязь, которые дольше сохраняют тепло.

Специалисты отмечают, что один комплект обычно находится в использовании, второй — в стирке или хранится про запас, а третий помогает избежать бытовых неудобств. Дополнительный набор нередко оставляют для гостей или непредвиденных ситуаций. Особенно это актуально для семей с детьми.

Отдельное внимание советуют уделять наволочкам. Их загрязнение происходит быстрее, чем у простыней и пододеяльников, особенно если человек пользуется косметическими средствами для лица или волос. Поэтому многие хозяйки покупают сразу несколько пар наволочек к одному комплекту.

Эксперты также рекомендуют обращать внимание на качество ткани и швов. Более плотные и натуральные материалы дольше сохраняют внешний вид и лучше переносят частые стирки. Кроме того, качественное постельное бельё напрямую влияет на комфорт сна и общее ощущение уюта в доме.

