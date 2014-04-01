Профессор Муньос раскрыл главную причину бессонницы

Профессор Альфредо Муньос рассказал, что стресс — главный враг крепкого сна, ухудшающий качество ночного отдыха.

Проблемы с качественным сном в современном мире становятся все более актуальными, и, по словам профессора Альфредо Родригеса Муньоса, основным фактором, влияющим на ночной отдых, является стресс. В интервью изданию Hola специалист объяснил, что стресс поддерживает организм в состоянии повышенной готовности, увеличивает уровень кортизола и ускоряет мыслительный процесс, что затрудняет расслабление перед сном.

По мнению Муньоса, такая реакция приводит к замкнутому кругу: стресс ухудшает качество сна, а плохой сон, в свою очередь, делает человека более уязвимым к стрессу. Это особенно важно в условиях быстрого темпа жизни, где каждый день приносит новые стрессы.

Профессор также отметил, что подготовка к полноценному ночному отдыху начинается не в момент, когда человек ложится в постель. Весь день человек должен посылать организму правильные сигналы для того, чтобы в конце дня быть готовым расслабиться. Если же человек ложится в постель, переполненный переживаниями и беспокойными мыслями, то заснуть ему будет гораздо труднее, уверяет Муньос.