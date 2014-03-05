  1. Главная
Ученые выяснили, как кофе влияет на сон
Сегодня, 13:48
57
При употреблении четырех или более чашек в день сокращается продолжительность ночного сна на 11-13 минут.

Ученые из Цюриха выяснили, как регулярное употребление кофе влияет на сон. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на Journal of Psychopharmacology. 

При употреблении четырех или более чашек сокращается продолжительность ночного сна на 11-13 минут, в отдельных случаях – на 30 минут. В то же время анализ электроэнцефалограммы выявил увеличение мощности дельта-ритма, который характеризует самые глубокие стадии сна. 

Как предположили специалисты, организм пытается компенсировать недостаток общего времени сна за счет повышения интенсивности фаз глубокого сна. 

Фото: pxhere 

