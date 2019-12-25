Средний чек на стакан кофе в Петербурге вырос до 213 рублей

По данным "Делового Петербурга", в первом квартале 2026 года медианный чек за кофе навынос в Санкт-Петербурге достиг 213 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее.

Одновременно с этим, спрос на кофе в заведениях общепита снизился на 8%, а продажи напитка в торговых сетях также показали отрицательную динамику.

Количество точек, где можно приобрести кофе, в городе выросло на 5% и теперь составляет 1,3 тысячи заведений.

