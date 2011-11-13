В Петербурге пройдет конкурс на лучший торт, посвященный стилю города

Издание "Петербургский дневник" в партнёрстве с ресторанной сетью "ТОКИО-CITY" объявило о запуске творческого конкурса для кондитеров. Участникам предлагается создать торт, который бы отражал уникальный стиль и атмосферу Северной столицы.

Для участия в состязании необходимо подать заявку до 30 апреля , приложив фотографию десерта, а также подробную информацию о рецептуре и ингредиентах. Из всех представленных работ жюри выберет пять финалистов, которые будут бороться за главный приз.

Оценивать торты будут по четырём ключевым критериям: вкус, состав, внешний вид и технология производства. Примечательно, что в состав экспертного жюри войдут не только шеф-повара и представители "Петербургского дневника", но и подопечные благотворительного фонда помощи пожилым людям "Долго и счастливо".

Победителя ждёт ценный приз: сертификат на 100 тысяч рублей на посещение ресторанов сети. Кроме того, рецепт его торта будет адаптирован для массового производства, а сам десерт включат в постоянное меню "ТОКИО-CITY". Финальная дегустация, где авторы лично представят свои шедевры, пройдёт в рамках празднования Дня города.

Фото: предоставлено ТОКИО-CITY