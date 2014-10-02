Петербургский Роспотребнадзор рассказал, что стоит включить в рацион в декабре

Эти сезонные продукты помогут в поддержании здоровья и энергии.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали, что можно включить в рацион в декабре. Эти сезонные продукты помогут в поддержании здоровья и энергии.

В частности, рекомендуется присмотреться к цветной капусте, которая является источником витаминов С, К и В, клетчатки и антиоксидантов. Авокадо – кладезь полезных жиров, калия и витамина Е, плоды помогают поддерживать здоровье сердца и кожи. А свекла богата железом, фолиевой кислотой и клетчаткой.

Свити – солнечный гибрид, чемпион по витамину С. Отлично справляется с защитой от сезонных простуд. Мандарины – символ декабря! Не только поднимают настроение своим ароматом, но и дарят организму витамины, клетчатку и флавоноиды. Пресс-служба Роспотребнадзора

Фото: pxhere