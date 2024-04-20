Диетолог Соломатина перечислила согревающие продукты для зимнего сезона

Отличной альтернативой цельному мясу служат горячие супы и бульоны, которые не только насыщают энергией, но и улучшают теплообмен.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина поделилась рекомендациями с читателями газеты "Вечерний Санкт-Петербург" о продуктах питания, помогающих сохранять тепло организма в морозную погоду.

Чтобы поддерживать внутренний обогрев тела, специалист рекомендует употреблять пищу, стимулирующую циркуляцию крови. Острые специи, такие как имбирь, чеснок, красный перец, горчица и хрен, способны разогнать кровоток и повысить температуру тела изнутри. Однако следует соблюдать осторожность: людям, редко употребляющим острые приправы, лучше вводить их постепенно, чтобы избежать раздражения слизистой желудка.

Ещё одним эффективным способом обогрева являются продукты, которые медленно усваиваются организмом. Врач подчеркивает, что тяжёлые виды мяса, такие как говядина или баранина, обеспечивают длительное выделение тепла в процессе пищеварения. Отличной альтернативой цельному мясу служат горячие супы и бульоны, которые не только насыщают энергией, но и улучшают теплообмен. Важно помнить, что жирные мясные бульоны нежелательны для людей с заболеваниями почек или суставов.

Диетолог напоминает, что поддержание нормального теплового баланса требует энергии, которую обеспечивает щитовидная железа. Продукты, содержащие йод (морская рыба, ламинарии, фейхоа) и селен (бразильские орехи, креветки), помогают поддерживать здоровье щитовидной железы и предотвращают дефицит энергии в холодное время года.

Людям с нарушениями метаболизма глюкозы, испытывающим постоянное чувство голода, полезны продукты, обогащённые хромом (корица, какао, финики, грибы). Эти продукты способствуют нормализации выработки инсулина и снижают желание потреблять большое количество углеводов.

Важно не забывать и о простой питьевой воде. Недостаток жидкости нарушает нормальное кровоснабжение внутренних органов, снижает артериальное давление и ухудшает самочувствие в прохладную погоду.

Елена Соломатина предостерегает от употребления алкоголя и напитков с кофеином для быстрого согрева на улице. Алкоголь способствует быстрой потере тепла путём расширения поверхностных сосудов, а кофеин кратковременно стимулирует сердечно-сосудистую систему, вызывая иллюзию тепла, которое исчезает вскоре после выхода на мороз.

Фото: Pxhere