Трагедия произошла в ночь на 18 ноября.

В городе Тосно задержали ранее судимого 44‑летнего местного жителя. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, который привел к смерти его 41‑летней сожительницы, сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе одного из домов на улице Ленина возле мусорных контейнеров. Предварительно установлено, что трагедия произошла в ночь на 18 ноября. В квартире между парой вспыхнул конфликт.

Во время ссоры мужчина нанес женщине множество ударов, от полученных травм она скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый вынес тело из квартиры и оставил во дворе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Сейчас следствие ходатайствует перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти мужчина из ревности до смерти забил знакомого.

Видео: Следственный комитет по Ленинградской области