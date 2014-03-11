В городе Тосно задержали ранее судимого 44‑летнего местного жителя. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, который привел к смерти его 41‑летней сожительницы, сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе одного из домов на улице Ленина возле мусорных контейнеров. Предварительно установлено, что трагедия произошла в ночь на 18 ноября. В квартире между парой вспыхнул конфликт.
Во время ссоры мужчина нанес женщине множество ударов, от полученных травм она скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый вынес тело из квартиры и оставил во дворе.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Сейчас следствие ходатайствует перед судом о заключении подозреваемого под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Ленобласти мужчина из ревности до смерти забил знакомого.
Видео: Следственный комитет по Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все