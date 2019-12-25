О смерти известного литературоведа стало известно 14 ноября.

Прощание с фольклористом и профессором факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Георгием Левинтоном состоится 21 ноября, в субботу. О дате и месте прощания с ученым сообщила ТАСС его семья.

Церемонию проведут в субботу, 21 ноября, в 12:00 в Прощальном зале № 1 на улице Партизанская, дом 8. Георгий Левинтон ушел из жизни 14 ноября — за день до своего 78‑го дня рождения. Ученый долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Георгий Левинтон родился 15 ноября 1948 года. Его научная биография тесно связана с Петербургом: в 1989 году он пришел в Ленинградское отделение Института антропологии и этнографии Академии наук. В стенах этого учреждения Левинтон прошел профессиональный путь от младшего до старшего научного сотрудника.

С момента основания Европейского университета Георгий Левинтон входил в его преподавательский состав и стал профессором факультета антропологии. В университете он вел учебные курсы, посвященные теории фольклора и поэтике.

Вклад Левинтона в науку был значителен: он глубоко изучал русский и славянский фольклор, а также исследовал творчество Александра Пушкина, Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой. Работы исследователя оставили весомый след в гуманитарной науке.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)